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Общество

Диетолог рассказала о пользе арбуза

Диетолог Денисенко: в арбузе содержится большое количество антиоксидантов
DUSAN ZIDAR/Shutterstock/FOTODOM

В арбузе содержится большое количество антиоксидантов, в числе которых аскорбиновая кислота, каротин, тиамин и другие.
Об этом kp.ru рассказала диетолог Людмила Денисенко.

По словам эксперта, также арбуз богат ниацином, рибофлавином и фолиевой кислотой, последняя из которых помогает телу развиваться, а также необходима для построения ДНК и РНК, принимает участие в делении клеток и регулирует всасывание белков.

«Фолиевая кислота обеспечивает здоровый цвет кожи, улучшает пищеварение и помогает молодым мамам, повышая выделение грудного молока. Ну и, безусловно, этот витамин важен для беременных — если в организме будущей матери его не хватает, то может пострадать формирование нервной системы малыша», — подчеркнула она.

Диетолог добавила, что также в арбузе содержится большое количество магния — в 100 граммах мякоти примерно 60% суточной нормы. Этот микроэлемент предотвращает образование камней, уменьшает отложение солей в организме, а также улучшает всасывание и усвоение кальция, натрия и калия.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что в косточках арбуза содержится большое количество полезных микроэлементов, в том числе клетчатка и витамины. Однако, по ее словам, не рекомендуется проглатывать эти семечки целиком. Перед употреблением их необходимо очистить от твердой кожуры.

Ранее в России спрогнозировали скорое снижение цен на арбузы.

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