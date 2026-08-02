В России спрогнозировали скорое снижение цен на арбузы

Цены на арбузы в России могут снизиться до 30 рублей за килограмм

Арбузный сезон стартовал почти на 50% активнее прошлогоднего. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики агрокластера «Фуд Сити».

По данным аналитиков, в июне через агрокластер прошло 14,6 тыс. тонн арбузов — на 48% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. С начала сезона, с 1 июня по 13 июля, совокупный объем поставок приблизился к 24 тыс. тонн. При этом средняя цена в июне сохранилась на уровне прошлого года — 70 рублей за килограмм.

Рост поставок связан с ранним стартом сезона у ключевых зарубежных производителей. Лидером остается Казахстан, на долю которого приходится почти 48% поставок с начала сезона. Уже в августе, с поступлением нового урожая из Астраханской и Волгоградской областей, республики Дагестан и Ставропольского края, доля российских арбузов традиционно существенно увеличивается.

«Арбузный сезон только набирает обороты. По мере поступления на рынок массового урожая из южных регионов России предложение будет увеличиваться, а цены — постепенно снижаться. Именно такую динамику мы наблюдали и в прошлом году: средняя стоимость арбуза снизилась с 70 рублей за килограмм в июне до 30 рублей в августе. Рассчитываем, что аналогичный сценарий сохранится и в этом сезоне», — отметила руководитель отдела продвижения агрокластера «Фуд Сити» Диана Емельянова.

Что касается потребительских предпочтений, самым востребованным у россиян по-прежнему остается классический красный арбуз с косточками – сладкий, с плотной мякотью и характерной полосатой коркой. На втором месте по популярности — бескосточковый сорт «Черный принц», который хорошо переносит транспортировку и отличается длительным сроком хранения. Для предприятий общественного питания чаще выбирают сорта «Каристан», «Продюсер» и «Холодок», сохраняющие форму при нарезке. Среди российских бахчевых традиционно выделяются сорта астраханской селекции — «Фрондер» и «Фотон».

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