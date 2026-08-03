Молодой украинец изрезал ножом женщину в Польше

В Польше 18-летний украинец задержан за нападение с ножом на местную жительницу

В Польше 18-летний украинец напал на местную жительницу с ножом. Об этом сообщило Польское агентство печати (PAP).

Инцидент произошел вечером 1 августа в городе Вроцлаве. По данным местных СМИ, молодой человек ранил 30-летнюю женщину ножом на лестничной клетке жилого дома. Пострадавшую госпитализировали в опасном для жизни состоянии. Украинца задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении. По этой статье в Польше ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Консульство Украины осудило «все проявления насилия и агрессии, независимо от того, кто их совершает». Причины произошедшего пока не установлены.

В конце июля во Вроцлаве трое местных жителей жестоко избили гражданина Украины и его девушку, когда услышали в магазине украинский акцент. На опубликованных украинским изданием «Страна.ua» кадрах видно, как двое накачанных мужчин выходят из зеленого автомобиля и подходят к украинцам, стоявшим у другой черной машины. Они начинают избивать иностранца, его девушка пытается остановить их, но те не реагируют.

После этого к ним подходит еще один мужчина, который тоже начинает пинать жертву, в том числе ногами. Один удар наносится по лицу девушки. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, девушке врачи наложили швы на шею, уточняло издание.

Ранее в Польше мужчина сломал нос прохожему, приняв его за украинца.