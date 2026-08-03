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Общество

В Wildberries изменили правила проноса телефонов на склады

Сотрудникам складов Wildberries разрешили проносить телефоны без камеры
Shutterstock

Сотрудники логистических объектов компании RWB (Wildberries & Russ) могут проносить на работу кнопочные мобильные телефоны без камеры в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

По данным представителей RWB, порядок, действующий на объектах, остается прежним: кнопочные телефоны, не оснащенные камерой, как и ранее, разрешены к проносу в соответствии с установленными требованиями безопасности.

В компании подчеркнули, что эти требования направлены на предотвращение несанкционированной фото- и видеосъемки на территории логистических объектов.

Утром 3 августа украинские военные с помощью беспилотников атаковали складское помещение в Собинском муниципальном округе Владимирской области. В результате удара в здании возник пожар. В пресс-службе RWB подтвердили, что удару подвергся логистический объект компании. Сотрудников эвакуировали, компания перестроила логистические цепочки — прием и отправка товаров временно организованы на других объектах.

Ранее основатель Wildberries рассказала, что компания делает для защиты своих складов.

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