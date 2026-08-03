Суд дал 12 лет экс-сенатору Сабадашу по делу о хищении

В Москве суд приговорил к 12 годам колонии бизнесмена и экс-сенатора Александра Сабадаша по делу, связанному с хищениями доли в Выборгском целлюлезно-бумажном комбинате (ЦБК). Об этом пишет ТАСС.

«Путем частичного сложения наказаний назначить Сабадашу А. В. наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано в приговоре суда.

Агентство отмечает, что гособвинение просило для фигуранта 15 лет заключения.

Прошлым летом Верховный суд России вернул экс-сенатору от Ненецкого автономного округа Александру Сабадашу, который более 10 лет находится под стражей, контроль над Выборгской лесопромышленной корпорацией (ВЛК). Высшая судебная инстанция страны пришла к выводу, что Сабадаш и компания «Выборг Лимитед, Инк», бенефициаром которой он является, незаконно утратили корпоративный контроль над ВЛК. В связи с этим Верховный суд РФ счел необходимым вернуть Сабадашу и «Выборг Лимитед, Инк» право на 100% долей в уставном капитале ВЛК.

Сабадаш уже получил несколько сроков по ряду других уголовных дел.

Ранее экс-сотрудник Большого театра Федин стал фигурантом дела о хищении премий.