Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Суд дал 12 лет экс-сенатору Сабадашу по делу о хищении

Суд приговорил экс-сенатора Сабадаша к 12 годам за хищение доли Выборгского ЦБК
Алексей Никольский/РИА Новости

В Москве суд приговорил к 12 годам колонии бизнесмена и экс-сенатора Александра Сабадаша по делу, связанному с хищениями доли в Выборгском целлюлезно-бумажном комбинате (ЦБК). Об этом пишет ТАСС.

«Путем частичного сложения наказаний назначить Сабадашу А. В. наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано в приговоре суда.

Агентство отмечает, что гособвинение просило для фигуранта 15 лет заключения.

Прошлым летом Верховный суд России вернул экс-сенатору от Ненецкого автономного округа Александру Сабадашу, который более 10 лет находится под стражей, контроль над Выборгской лесопромышленной корпорацией (ВЛК). Высшая судебная инстанция страны пришла к выводу, что Сабадаш и компания «Выборг Лимитед, Инк», бенефициаром которой он является, незаконно утратили корпоративный контроль над ВЛК. В связи с этим Верховный суд РФ счел необходимым вернуть Сабадашу и «Выборг Лимитед, Инк» право на 100% долей в уставном капитале ВЛК.

Сабадаш уже получил несколько сроков по ряду других уголовных дел.

Ранее экс-сотрудник Большого театра Федин стал фигурантом дела о хищении премий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!