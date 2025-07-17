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Суд вернул контроль над крупным предприятием находящемуся под стражей бывшему сенатору

«Ъ»: Верховный суд вернул экс-сенатору Сабадашу контроль над ВЛК
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Алексей Никольский/РИА Новости

Верховный суд России вернул контроль над Выборгской лесопромышленной корпорацией (ВЛК), находящемуся в следственном изоляторе экс-сенатору и Александру Сабадашу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Высшая судебная инстанция страны пришла к выводу, что Сабадаш и компания «Выборг Лимитед, Инк», бенефициаром которой он является, незаконно утратили корпоративный контроль над ВЛК. В связи с этим Верховный суд РФ счел необходимым вернуть Сабадашу и «Выборг Лимитед, Инк» право на 100% долей в уставном капитале ВЛК.

Выборгская лесопромышленная корпорация является одним из крупнейших целлюлозно-бумажных и пеллетных заводов в Северо-Западном федеральном округе. Она была построена в 2013 году Сабадашем на месте советского предприятия «Выборгская целлюлоза». Вскоре после своего ареста в 2014 году Сабадаш утратил над ним контроль. Принадлежащая ему компания «Выборг Лимитед, Инк» много лет вела борьбу в судах за возвращение ВЛК.

24 декабря сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы продлил арест бизнесмену и бывшему сенатору от Ненецкого автономного округа Сабадашу по делу о мошенничестве и растрате.

Ранее судебный процесс над экс-сенатором Сабадашем перенесли из Петербурга в Москву.

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