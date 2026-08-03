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Общество

В посольстве РФ в Таиланде рассказали о помощи близким убитых россиян

Томихин: посольство РФ в Таиланде помогает близким убитых россиян с документами
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Посольство РФ в Таиланде помогает родственникам и близким убитых в Паттайе российскийх граждан в оформить документы, необходимые в том числе для проведения опознания. Об этом сообщил ТАСС глава российского дипмиссии Евгений Томихин.

«Предусмотрены необходимые в такой ситуации процедуры, в том числе опознание, оформление документов, в том числе по линии посольства», — сказал дипломат.

Накануне Чанвиракун заявил, что для Таиланда чрезвычайно редки тяжкие преступления против иностранных граждан. Согласно их анализу, жертвами таких преступлений в большинстве случаев становятся экспаты, живущие в стране годами, а не туристы.

Об исчезновении россиян Романа и Дианы Назимовых, чья семья проживает в Паттае уже восемь лет, стало известно 27 июля. Как рассказала руководитель местной волонтерской группы Светлана Шерстобоева, утром 26 июля брат и сестра выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера дочери пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась. В поисковой операции участвовали более 200 человек.

Задержанные граждане Таиланда 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин признались в убийстве и рассказали, что вывезли тела россиян с места трагедии и тайно захоронили их в безлюдном лесу недалеко от горы Кхао Чи Чан.

Ранее в Таиланде признали, что убийство двух россиян ударило по имиджу страны.

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