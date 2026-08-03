Напавшего с ножом на прохожих в Подмосковье задержали

В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на прохожих. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.
Инцидент произошел в Солнечногорске 3 августа в утреннее время. Мужчина, скрывавший лицо под маской, ударил ножом двух прохожих, а после скрылся. Местонахождение нападавшего удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался местный житель 1977 года рождения.
По данным Telegram-канала 112, один из раненых не выжил, второй получил резаные раны плеча и предплечья. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Задержанного доставят в территориальный следственный отдел для проведения с его участием следственных мероприятий. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
До этого в Челябинской области пьяный мужчина ворвался к соседу с двумя ножами и стал угрожать ему, а затем поджег баню на его участке. Хозяин успел нажать тревожную кнопку, после чего на место прибыли бойцы группы быстрого реагирования (ГБР). При задержании дебошир оказал сопротивление и получил незначительные порезы.
Ранее подросток с ножом напал на мужчину из-за замечания.