В Челябинской области мужчина с двумя ножами угрожал соседу и поджег его баню

В Челябинской области задержали мужчину, который напал на соседа, сообщает пресс-служба ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте».

Конфликт между соседями произошел вечером 24 июля в СНТ «Птицевод-1» в Копейске. По словам очевидцев, пьяный мужчина ворвался к соседу с двумя ножами, стал угрожать ему, а затем поджег баню на его участке.

Хозяин успел нажать тревожную кнопку, после чего на место прибыли бойцы ГБР. При задержании дебошир оказал сопротивление и получил незначительные порезы. Его передали сотрудникам полиции.

На месте также работали пожарные и медики. Обстоятельства случившегося и причины конфликта устанавливаются.

До этого воронежец выбил зубы инвалиду и поджег две машины. При задержании он применил насилие к полицейскому и угрожал ему расправой. На допросе мужчина признался в содеянном и заявил, что машины выбирал случайно, а толчком к странным поступкам послужила ссора с женой. В его отношении возбудили уголовные дела по нескольким статьям.

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