Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Челябинской области мужчина с двумя ножами угрожал соседу и поджег его баню

В Челябинской области задержали мужчину, устроившего пожар на участке соседа
ВАРЯГ технологии безопасности/VK

В Челябинской области задержали мужчину, который напал на соседа, сообщает пресс-служба ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте».

Конфликт между соседями произошел вечером 24 июля в СНТ «Птицевод-1» в Копейске. По словам очевидцев, пьяный мужчина ворвался к соседу с двумя ножами, стал угрожать ему, а затем поджег баню на его участке.

Хозяин успел нажать тревожную кнопку, после чего на место прибыли бойцы ГБР. При задержании дебошир оказал сопротивление и получил незначительные порезы. Его передали сотрудникам полиции.

На месте также работали пожарные и медики. Обстоятельства случившегося и причины конфликта устанавливаются.

До этого воронежец выбил зубы инвалиду и поджег две машины. При задержании он применил насилие к полицейскому и угрожал ему расправой. На допросе мужчина признался в содеянном и заявил, что машины выбирал случайно, а толчком к странным поступкам послужила ссора с женой. В его отношении возбудили уголовные дела по нескольким статьям.

Ранее сантехник-пироман напился и спалил пять машин в Краснодаре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!