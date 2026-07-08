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Общество

В Пермском крае подросток с ножом напал на мужчину из-за замечания

В Березниках подростка арестовали за избиение мужчины
Shutterstock

В Пермском крае замечание подростку закончилось для местного жителя вызовом медиков. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Березниках. По версии следствия, 17-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент мужчина обратился ему. Сказанное не понравилось юноше, поэтому он несколько раз ударил пострадавшего ножом.

«Установлено, что ссора возникла по причине сделанного потерпевшим обвиняемому замечания о нарушении им общественного порядка», – сообщается в публикации.
На место прибыли медики, но спасти пострадавшего не удалось.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело, его уже задержали и отправили под стражу. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия.

До этого на Алтае подростки избили сверстника в лагере. После этого школьнику понадобилась помощь медиков. Как утверждают местные жители, руководство якобы пыталось замолчать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области подросток вонзил нож в шею отцу во время ссоры.

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