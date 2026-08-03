Неизвестный в маске напал с ножом на прохожих в Подмосковье

В Солнечногорске неизвестный в маске напал с ножом на двух прохожих, спасти одного раненого не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Солнечногорске, мужчина, скрывавший лицо под маской, ударил ножом двух прохожих. По словам одного из пострадавших незнакомец набросился на них, нанес несколько ударов и скрылся.

Один из раненых не выжил, второй получил резаные раны плеча и предплечья, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Челябинской области мужчина с двумя ножами угрожал соседу и поджег его баню. Пьяный дебошир ворвался к соседу, стал угрожать ему, а затем поджег баню на его участке. Хозяин успел нажать тревожную кнопку, после чего на место прибыли бойцы ГБР.

Ранее молодой человек ударил незнакомого подростка ножом на Урале.