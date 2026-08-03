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Общество

На научную премию Сбера поступило более 400 заявок

Призовой фонд научной премии Сбера составит 111 млн рублей
Пресс-служба Сбера

На научную премию Сбера в 2026 году поступило более 400 заявок, что на треть больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба банка.

Общий призовой фонд премии составит 111 млн рублей.

Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Саратова, Новосибирска, Татарстана, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары.

В Сбере отметили, что в лидером по числу работ стала номинация «Физический мир», на которую поступила 101 заявка. Также в номинации «AI в науке. Цифровая вселенная» прислали 70 заявок.

Больше всего работ в номинации «Физический мир» касаются физики конденсированных сред, фундаментальных проблем формирования новых материалов и ядерной физики.

Также в номинации «Науки о жизни» большинство работ посвящено физико-химической биологии, клинической медицине и медицинским биотехнологиям.

Как отметил вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов, исследователями движет стремление к самореализации и воплощению собственных проектов.

«Особенно радует то, что выросла активность молодых ученых в наших новых номинациях, связанных с искусственным интеллектом: количество заявок увеличилось почти вдвое — до 149. Это яркий показатель того, что ИИ становится реальным и порой незаменимым инструментом для фундаментальных открытий в самых разных областях», — рассказал он.

Победителей пятого сезона научной премии Сбера объявят на торжественной церемонии награждения в декабре 2026 года.

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