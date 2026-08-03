Стало известно об изменении статистики по абортам в России

В России наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества абортов, сообщила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. По ее мнению, основную роль в такой позитивной статистике сыграл комплекс мер, которые принимаются в последние годы, в том числе со стороны Минздрава.

«За последние 10 лет количество абортов снизилось в 3–3,5 раза», — сообщила врач в пресс-центре НСН.

Так, по ее словам, в 2024 году в России провели 444 тысячи абортов, а в 2025 году это число снизилось до 321 тысячи. Ежегодно отмечается падение на 5–10%, что стало результатом эффективной работы в этом направлении, подчеркнула Милютина.

Что касается случаев бесплодия, то чаще всего наблюдаются первичные проблемы, которые не связаны с ранним прерыванием беременности, заключила репродуктолог.

До этого о снижении числа абортов в России сообщила также председатель Совфеда Валентина Матвиенко — она доложила президенту Владимиру Путину, что этот показатель за последние два года сократился на 11–12%. По словам Матвиенко, в отдельных регионах результаты весьма значительны. Так, в Вологодской области количество абортов сократилось на 45%, чему, как отметила спикер Совфеда, способствовали реализуемые в регионе меры поддержки.

Ранее в российском регионе почти все коммерческие клиники отказались от абортов.