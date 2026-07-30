В России зафиксировано снижение числа абортов и случаев лишения родительских прав

Матвиенко сообщила Путину о снижении числа абортов в России на 12%

Число абортов в России за последние два года сократилось на 11–12%. Об этом рассказала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, в отдельных регионах результаты весьма значительны. Так, в Вологодской области количество абортов сократилось на 45%, чему, как отметила спикер Совфеда, способствовали реализуемые в регионе меры поддержки.

Кроме того, Матвиенко сообщила главе государства о сокращении числа детей, родители которых лишены или ограничены в родительских правах. По ее данным, этот показатель уменьшился на 25%.

Также, по словам председателя Совета Федерации, в России снизилось количество воспитанников детских домов, что свидетельствует о позитивных изменениях в сфере защиты семьи и детства.

Матвиенко представила данные в ходе доклада президенту России о текущей демографической ситуации и результатах реализации мер, направленных на поддержку семей и детей.