Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В России зафиксировано снижение числа абортов и случаев лишения родительских прав

Матвиенко сообщила Путину о снижении числа абортов в России на 12%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Число абортов в России за последние два года сократилось на 11–12%. Об этом рассказала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, в отдельных регионах результаты весьма значительны. Так, в Вологодской области количество абортов сократилось на 45%, чему, как отметила спикер Совфеда, способствовали реализуемые в регионе меры поддержки.

Кроме того, Матвиенко сообщила главе государства о сокращении числа детей, родители которых лишены или ограничены в родительских правах. По ее данным, этот показатель уменьшился на 25%.

Также, по словам председателя Совета Федерации, в России снизилось количество воспитанников детских домов, что свидетельствует о позитивных изменениях в сфере защиты семьи и детства.

Матвиенко представила данные в ходе доклада президенту России о текущей демографической ситуации и результатах реализации мер, направленных на поддержку семей и детей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!