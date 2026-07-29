В Омской области почти все коммерческие клиники отказались от абортов

Хоценко: в Омской области 30 из 31 коммерческой клиники отказались от абортов

От лицензии на аборты добровольно отказались 30 из 31 коммерческой клиники в Омской области. Об этом заявил ТАСС губернатор региона Виталий Хоценко.

По его словам, в субъекте продолжается активная работа по предотвращению прерывания беременности.

«Ведем работу и с частными медицинскими клиниками. На данный момент добровольно отказались от лицензии на аборт 30 из 31 коммерческого медицинского учреждения», — уточнил губернатор.

Хоценко сообщил, что в учреждениях здравоохранения организовано медико-психологическое консультирование женщин, которые находятся в состоянии репродуктивного выбора. Как отметил чиновник, все медицинские организации региона активно продвигают ценности многодетной семьи и ответственного отцовства.

Губернатор добавил: в Омской области действует региональная система стимулирования рождаемости и внедрены адресные меры поддержки семей с детьми. К ним относятся: выплаты и пособия, помощь студенческим семьям, льготы по оплате жилья.

По словам Хоценко, власти продолжат системную работу по всем направлениям.

28 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что за последние два года в России число абортов сократилось почти на 12%.

По ее словам, самый лучший результат зафиксирован в Вологодской области, где их количество снизилось на 45%.

Ранее Матвиенко рассказала, запретят ли в России аборты.