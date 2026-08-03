В МВД Польши признали участившиеся в стране преступления в отношении украинцев

МВД: в Польше выросло число преступлений, жертвами которых стали украинцы

В Польше увеличилось число преступлений, жертвами которых стали граждане Украины. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF24 замглавы польского МВД Чеслав Мрочек.

Кроме того, зарегистрирован общий рост числа преступлений по мотивам ненависти на национальной почве, отметил чиновник. Речь идет об увеличении количества таких преступлений на 30% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

На фоне этого по приказу командующего полицией была создана оперативная группа. Также генеральный прокурор разработал методы проведения подготовительных процедур и расследований, назначил специальных координаторов.

Мрочек заявил, что возможности полиции помогают эффективно задерживать преступников. Вместе с тем он высказал мнение, что в ужесточении наказания виновных нет необходимости.

Накануне сообщалось, что в польском городе Кожухув избили мужчину и женщину с Украины.

В конце июля текущего года во Вроцлаве на западе Польши трое местных жителей жестоко избили гражданина Украины и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент.

Ранее сообщалось, что в Польше мужчина сломал нос прохожему, приняв его за украинца.