В польском хостеле местные напали на украинцев

In Poland: в Кожухуве избили мужчину и женщину из Украины

В польском городе Кожухув избили мужчину и женщину из Украины. Об этом пишет портал In Poland.

По его данным, инцидент произошел в хостеле. Конфликт начался из-за музыки из автомобиля — один из нападавших кричал «вали на Украину», после чего позвал друзей.

Известно, что у пострадавших диагностировали рассечения и ушибы головы — пришлось наложить швы. Нападавших разыскивают правоохранители, уточняет портал.

В конце июля текущего года во Вроцлаве на западе Польши трое местных жителей жестоко избили гражданина Украины и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. На опубликованных украинским изданием «Страна.ua» кадрах видно, как двое накачанных мужчин выходят из зеленого автомобиля и подходят к украинцам, стоявшим у другой черной машины. Они начинают избивать иностранца, его девушка пытается остановить их, но те не реагируют.

После к ним подходит еще один мужчина, который тоже начинает пинать жертву, в том числе ногами. Один удар наносится по лицу девушки. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, девушке врачи наложили швы на шею, уточняло издание.

Ранее сообщалось, что в Польше мужчина сломал нос прохожему, приняв его за украинца.