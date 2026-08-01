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Общество

В восьми аэропортах России ввели ограничения на полеты на фоне атак БПЛА

Росавиация приостановила работу восьми российских аэропортов
Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в восьми российских аэропортах. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба Росавиации.

Так, ограничения введены в воздушных гаванях Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Оренбурга, Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин») и Чебоксар.

Отмечается, что соответствующие меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов самолетов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 1 августа сбили 274 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта. Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аэропорт Жуковский временно прекратил обслуживать рейсы.

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