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Общество

Стало известно о судьбе гражданки Узбекистана, постелившей под ноги коврик с флагом РФ

Постелившую коврик с флагом РФ гражданку Узбекистана вышлют на родину 6 августа
Shutterstock

Трудовую мигрантку из Узбекистана, постелившую коврик для ног с изображением флага России, депортируют 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба агентства миграции республики в Telegram-канале.

Отмечается, что женщину отправят на родину за счет средств миграционного фонда. Для нее купят авиабилет в Узбекистан. Представительство агентства в РФ и генконсульство Узбекистана в Казани находятся во взаимодействии с госорганами России и выясняют обстоятельства случившегося. С женщиной установлена связь, ей оказывается необходимая консульско-правовая помощь.

До этого в социальных сетях распространилось видео с рейдом российских правоохранителей в Нижегородской области, в ходе которого в месте временного проживания гражданки Узбекистана был обнаружен коврик с изображением флага РФ. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над государственным символом России.

В конце июля Госдума в два раза расширила перечень нарушений, за которые иностранцев смогут выдворять из России. Число таких оснований увеличилось с 22 до 45. В список, в частности, вошли мелкое хулиганство, дискредитация Вооруженных сил России, призывы к санкциям и другие нарушения. Также теперь иностранцам будут отказывать в гражданстве из-за судимости. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Володин объяснил, как России обойтись без привлечения мигрантов в рабочих сферах.

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