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Общество

Временный морг развернули в Сеуте для размещения тел нелегалов из Марокко

Pais: морг на 200 мест развернули в Сеуте для размещения тел погибших мигрантов
Fabian Bimmer/Reuters

Власти испанского анклава Сеута развернули временный морг на 200 мест, куда продолжают поступать тела погибших при попытке проникнуть в город нелегалов из Марокко. Об этом сообщает издание El Pais.

Отмечается, что морг появился в Сеуте 30 июля. Он продолжает принимать тела погибших мигрантов.

Издание пишет, что среди погибших большое количество подростков.

В настоящее время в городе работают около трех тысяч сотрудников силовых структур и военнослужащих для обеспечения безопасности, а сотрудники Гражданской гвардии продолжают поиски тел и их опознание.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

2 августа испанский телеканал La Sexta сообщил, что 90 человек не выжили при попытке попасть в Сеуту. Кроме того, медицинская помощь потребовалась еще 1149 мигрантам.

Ранее сообщалось, что марокканские семьи начали поиски отправившихся в Испанию нелегалов.

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