Россиянам напомнили о праве дистанционного оформления больничного листа

Россияне в некоторых случаях для оформления больничного листа могут не ходить в медучреждение – сделать это можно дистанционно. Например, это касается ситуаций, когда человек болеет ковидом, ОРВИ или гриппом, напомнил в беседе с RT глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, в подобных случаях можно просто записаться на аудиоконсультацию врача и открыть больничный, позвонив в колл-центр по телефону 122 или обратившись в местную поликлинику.

«Как правило, такой больничный можно открыть на семь дней, — добавил депутат. — Если же человек выздоравливает за это время, то закрыть больничный он также может дистанционно».

Однако если возникла необходимость продлить больничный, то сделать это можно уже либо при личном визите в поликлинику, либо вызвав врача на дом. Леонов также напомнил, что теперь закрыть больничный можно с помощью приложения Max и телемедицинских технологий. Как отмечал доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин, это почти на две тысячи больше, чем в августе 2025 года. Причем первые три дня временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, а последующие — Соцфонд. Кроме того, пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физлиц, поэтому граждане получают выплаты за его вычетом, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России самозанятые в рамках эксперимента смогут уходить на оплачиваемые больничные.