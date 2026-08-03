Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Россиянам напомнили о праве дистанционного оформления больничного листа

Депутат Леонов: оформить больничный в некоторых случаях можно дистанционно
Александр Кряжев/РИА Новости

Россияне в некоторых случаях для оформления больничного листа могут не ходить в медучреждение – сделать это можно дистанционно. Например, это касается ситуаций, когда человек болеет ковидом, ОРВИ или гриппом, напомнил в беседе с RT глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, в подобных случаях можно просто записаться на аудиоконсультацию врача и открыть больничный, позвонив в колл-центр по телефону 122 или обратившись в местную поликлинику.

«Как правило, такой больничный можно открыть на семь дней, — добавил депутат. — Если же человек выздоравливает за это время, то закрыть больничный он также может дистанционно».

Однако если возникла необходимость продлить больничный, то сделать это можно уже либо при личном визите в поликлинику, либо вызвав врача на дом. Леонов также напомнил, что теперь закрыть больничный можно с помощью приложения Max и телемедицинских технологий. Как отмечал доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин, это почти на две тысячи больше, чем в августе 2025 года. Причем первые три дня временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, а последующие — Соцфонд. Кроме того, пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физлиц, поэтому граждане получают выплаты за его вычетом, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России самозанятые в рамках эксперимента смогут уходить на оплачиваемые больничные.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 августа. Рациональная экономия россиян, выплаты к школе и новый рекорд России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!