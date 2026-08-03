В Кемерове потратят почти 19 млн рублей на видеодетекторы для центра города

В Кемерове стартовали торги на установку видеодетекторов на 6 перекрестках

Власти Кемерова решили выделить почти 19 миллионов рублей на видеодетекторы, которые планируется установить на шести перекрестках в центре города. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на портал госзакупок.

Торги на установку видеодетекторов транспорта стартовали 3 августа. Начальная цена составила 18,71 миллионов рублей.

«Подрядчик должен установить 17 детекторов на улицах Островского, Красной, Томской, Автозаводской, Пролетарской и Кирова, интегрировать их с существующими контроллерами через программу «Мегаполис»», — сказано в техническом задании.

В прошлом году аналогичный тендер был на 28,5 миллионов рублей. В марте 2025-го власти Кемерова искали подрядчика для выполнения аналогичных работ почти за 22 миллиона рублей.

До этого стало известно, что в скором времени в Кемерово может завершиться строительство нового экопарка, расположенного на берегу реки Искитимка. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что окончание работ ожидается до конца летнего сезона.

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