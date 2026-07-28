В Кемерово могут открыть новый экопарк в августе

В Кемерово в августе могут завершить строительство экопарка на берегу Искитимки

В скором времени в Кемерово может завершиться строительство нового экопарка, расположенного на берегу реки Искитимка. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что окончание работ ожидается до конца летнего сезона. Об этом сообщает Сiбдепо.

Открытие нового экопарка может состояться уже в августе. Отмечается, что в последние выходные июля в Кемерове пройдет День шахтера, поэтому завершение работ может стать настоящим подарком для местных жителей.

Ранее Середюк лично проверил ход строительства объекта. Сейчас подрядчики уже доставили велосипеды и проводят испытания памп-трека, чтобы убедиться в его удобстве и безопасности для детей.

Помимо этого, губернатор поручил главе Кемерова Дмитрию Анисимову проработать вопрос расчистки русла самой реки.

До этого Илья Середюк заявил о необходимости оборудовать убежища во всех школах региона, чтобы жители могли переждать угрозу. По словам губернатора, такие укрытия должны быть в сухом и чистом состоянии, а проходы к ним необходимо оставлять свободными от лишних вещей и старой мебели.

Ранее посреди Кемерово навстречу женщине с ребенком выбежал лось-гигант.