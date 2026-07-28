В Кузбассе призвали оборудовать убежища во всех школах

Губернатор Середюк: в каждой школе Кузбасса должно быть убежище

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил о необходимости оборудовать убежища во всех школах региона, чтобы жители могли переждать угрозу. Его словам передает Сiбдепо.

В ходе прямой линии 28 июля глава региона подчеркнул, что каждое школьное убежище должно быть оснащено укомплектованной аптечкой для оказания первой помощи. Он также акцентировал внимание на вопросе безопасности детей и заявил, что в каждой школе должны быть подготовлены полноценные защитные помещения.

По словам Середюка, такие убежища должны быть в сухом и чистом состоянии, а проходит к ним необходимо оставлять свободными от лишних вещей и старой мебели.

Помимо этого, губернатор признал, что во многих жилых зданиях подвальные помещения слишком низкие и неудобные, однако их все равно можно использовать в качестве временных укрытий.

7 июля Илья Середюк сообщил, что власти начали готовить укрытия в Кемеровской области. Решение было принято после налета дронов на Омскую область, произошедшего 6 июля. Тогда летательные аппараты преодолели 2500 км от границы Украины и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу.

Ранее власти сообщили о десятках оборудованных укрытий в Томской области.