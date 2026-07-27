В Белгородской области боец самообороны и водитель пострадали из-за атак ВСУ

В Белгороде и Белгородском округе боец самообороны и водитель грузовика пострадали в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По его информации, боец самообороны, который пострадал от атак дронов на коммерческий объект в Белгороде, обратился за медицинской помощью. В городской больнице №2 Белгорода у него диагностировали множественные слепые осколочные ранения ноги, руки и акубаротравму. Мужчина продолжит лечение амбулаторно.

В оперштабе также заявили, что в Белгородском округе в районе села Стрелецкое БПЛА атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил акубаротравму, его госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. У машины повреждена кабина.

Минувшей ночью регионы России подверглись атаке украинских БПЛА — средства ПВО сбили более 270 беспилотников. В результате ударов в Ростове-на-Дону не выжила супружеская пара, еще пять человек пострадали. В Белгороде ранения получили 13 человек, в том числе двое детей. 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. В Удмуртии власти сообщили о самой массированной атаке на регион. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дрон атаковал остановку общественного транспорта в Горловке.