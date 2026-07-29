Ребенок пострадал в результате украинского удара по Белгороду

Оперштаб сообщил о ранении 15-летнего подростка в Белгороде от ударов ВСУ

В Белгороде в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщил в Telegram-канале оперативный штаб по Белгородской области.

Отмечается, что украинский беспилотник нанес удар по коммерческому объекту, поврежден навес и автомобиль. Мальчика с осколочными ранениями карета скорой помощи доставила в детскую областную клиническую больницу.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате этого погибли четыре человека, еще 46 человек получили ранения различной степени тяжести.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 29 июля перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Белгородской областью.

Ранее в Белгородской области дрон взорвался в грузовике с человеком.