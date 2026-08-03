Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Ветеринар ответил, в каком случае важно стричь кошек

Ветеринар Цыпленков: длинношерстных кошек важно стричь
Peredniankina/Shutterstock/FOTODOM

Вопрос необходимости стрижки домашних кошек зависит от породы животного и условий его содержания. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По его словам, обычные европейские кошки могут самостоятельно поддерживать гигиену шерсти, однако, искусственно выведенные длинношерстные породы нуждаются в регулярном уходе. Основной проблемой является образование колтунов, которые провоцируют воспалительные процессы на коже. Кроме того, плотный подшерсток может мешать нормальному теплообмену. Стрижка же позволит нормализовать обменные процессы и избавит кошку от перегрева.

Ветеринар добавил, что при вылизывании кошки проглатывают большое количество волосков, что ведет к серьезным патологиям пищеварительной системы.

«Они столько шерсти нализываются, что в желудке появляется огромный пук шерсти, он закупоривает кишечник. Если сильно линяет кошка и ничего не можете сделать, конечно, лучше подстричь», — пояснил Цыпленков.

Зоопсихолог Светлана Капустина до этого говорила, что сухой корм может привести к проблемам с пищеварением у кошек, если он лежал в незакрытом пакете, поскольку из-за контакта с кислородом содержимое упаковки окисляется и может заплесневеть.

Ранее зоопсихолог объяснила, почему кошки похожи на своих хозяев.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 августа. Рациональная экономия россиян, выплаты к школе и новый рекорд России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!