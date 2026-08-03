Ветеринар ответил, в каком случае важно стричь кошек

Вопрос необходимости стрижки домашних кошек зависит от породы животного и условий его содержания. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По его словам, обычные европейские кошки могут самостоятельно поддерживать гигиену шерсти, однако, искусственно выведенные длинношерстные породы нуждаются в регулярном уходе. Основной проблемой является образование колтунов, которые провоцируют воспалительные процессы на коже. Кроме того, плотный подшерсток может мешать нормальному теплообмену. Стрижка же позволит нормализовать обменные процессы и избавит кошку от перегрева.

Ветеринар добавил, что при вылизывании кошки проглатывают большое количество волосков, что ведет к серьезным патологиям пищеварительной системы.

«Они столько шерсти нализываются, что в желудке появляется огромный пук шерсти, он закупоривает кишечник. Если сильно линяет кошка и ничего не можете сделать, конечно, лучше подстричь», — пояснил Цыпленков.

Зоопсихолог Светлана Капустина до этого говорила, что сухой корм может привести к проблемам с пищеварением у кошек, если он лежал в незакрытом пакете, поскольку из-за контакта с кислородом содержимое упаковки окисляется и может заплесневеть.

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