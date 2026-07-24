«Это не миф»: зоопсихолог объяснила, почему кошки похожи на своих хозяев

Питомцы очень внимательно наблюдают за хозяином и подстраиваются под его ритм жизни, перенимая некоторые привычки. То, что хозяева и кошки похожи – не миф, заявила зоопсихолог компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Оксана Ершова.

Живя в семье, кошки могут менять свой график сна, копировать уровень активности и даже характер хозяев.

«Например, если человек поздно ложится спать, кошка тоже часто начинает бодрствовать дольше. В спокойной семье питомцы обычно ведут себя заметно расслабленнее, а в эмоциональной – активнее», – сказала зоопсихолог.

По словам Ершовой, кошки очень чувствительны к интонациям, скорости движений, громкости речи и общему уровню тревожности в доме. Они быстро запоминают, как устроен быт семьи: когда люди просыпаются, работают, отдыхают, едят или собираются спать. Постепенно кошки начинают жить в этом же ритме.

Кроме того, они способны перенимать и эмоциональные модели поведения.

«Если человек постоянно нервничает, громко разговаривает или живет в состоянии стресса, животное тоже становится более тревожным и настороженным», – пояснила Ершова.

Она отметила, что похожесть хозяев и питомцев нередко замечают даже окружающие. И в этом нет никакой мистики, потому что люди бессознательно выбирают животных, близких им по темпераменту, а затем годами усиливают это сходство совместным образом жизни.

Ранее была названа причина, почему кошки так хорошо манипулируют и зачем им это.