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Общество

Россиянам рассказали, как правильно принимать железо

Врач Лишин: препараты с железом нельзя запивать молоком или соком
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Прием железа требует соблюдения определенных правил, в частности, таблетированную форму нужно запивать большим количеством жидкости, но не молоком или соками, так как они мешают усвоению элемента. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, лучше не принимать препараты вечером, однако, делать капельницы в это время можно. В день процедуры не стоит ходить в спортзал и употреблять алкоголь, добавил врач. Вместе с железом можно капать только витамин С – аскорбиновую кислоту, которая помогает железу усваиваться.

«Но нужно помнить: железо – токсичное вещество, и принимать его профилактически, самостоятельно, без назначения врача, опасно. Это не то, с чем можно экспериментировать. Его уровень нужно проверять, причины дефицита выяснять, а терапию подбирать индивидуально, с учетом всех особенностей организма», — подчеркнул Лишин.

Если принимать железо без показаний, можно столкнуться с гемохроматозом, при котором железо накапливается. Это может привести к циррозу печени и затрагивать работу всех органов.

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин до этого говорил, что при дефиците железа чувство усталости нарастает постепенно, со временем усиливается, а также сопровождается рядом характерных признаков.

Ранее были названы неочевидные признаки анемии, которые часто игнорируют.

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