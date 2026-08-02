Названы неочевидные признаки анемии, которые часто игнорируют

Анемия часто развивается постепенно, из-за чего многие люди долгое время не связывают первые симптомы с дефицитом гемоглобина или железа. О неочевидных признаках анемии, которые многие игнорируют годами, «Газете.Ru» рассказала терапевт «СМ-Клиника» Ирина Тихонова.

Один из самых недооцененных признаков анемии — постоянная усталость, которая не проходит даже после отдыха. Человеку становится сложнее выполнять привычные физические нагрузки, снижается работоспособность, появляется ощущение нехватки сил уже в первой половине дня.

Еще один неочевидный симптом — снижение концентрации внимания и ухудшение памяти. Поскольку ткани начинают получать меньше кислорода, человеку может быть труднее сосредоточиться, выполнять привычные интеллектуальные задачи или запоминать новую информацию. Нередко такие изменения ошибочно связывают исключительно с переутомлением.

Заподозрить анемию также могут помочь изменения внешности. Кожа становится более бледной, иногда появляется сухость, ногти становятся ломкими, могут расслаиваться или менять форму. У некоторых людей усиливается выпадение волос. Хотя эти симптомы не являются специфичными, в сочетании с другими признаками они могут указывать на дефицит железа.

«Характерным симптомом считается появление одышки и учащенного сердцебиения при нагрузке, которая раньше переносилась без труда. Организм пытается компенсировать недостаточное поступление кислорода к тканям, поэтому сердцу приходится работать интенсивнее», — объяснила она.

Менее известный, но характерный признак железодефицитной анемии — изменение вкусовых предпочтений. У некоторых людей возникает желание есть мел, лед, сырое тесто или появляются необычные пристрастия к определенным запахам, например бензина, краски или ацетона. Несмотря на необычность таких симптомов, они являются поводом обратиться к врачу и пройти обследование.

Также, как отметила специалист, стоит обратить внимание на постоянную зябкость. Люди с анемией нередко жалуются, что мерзнут даже в теплом помещении или плохо переносят прохладную погоду. Это связано с тем, что при снижении уровня гемоглобина ткани получают меньше кислорода.

При этом врач подчеркнула, что анемия — это не самостоятельное заболевание, а синдром, который может быть связан с разными причинами: дефицитом железа, хроническими кровопотерями, заболеваниями ЖКТ и так далее.

«Просто начать принимать препараты железа недостаточно. Сначала необходимо установить причину анемии. А это может сделать только врач», — подчеркнула врач.

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