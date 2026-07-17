Врач перечислил скрытые признаки, которые указывают на анемию

При анемии чувство усталости нарастает постепенно, со временем усиливается, а также сопровождается рядом характерных признаков. Об этом Life.ru сообщил врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, на анемию могут указывать желание есть несъедобные предметы, такие как мел или глина, а также необычное удовольствие от резких ароматов, в числе которых запах бензина.

«Это так называемое извращение вкуса и обоняния, типичное для железодефицитной анемии. При этом сама усталость становится тем фоном, с которым люди, как правило, обращаются к врачу в последнюю очередь, списывая все на перегрузки и недосып», — объяснил он.

Врач подчеркнул, что такая усталость становится особенно заметна при физических нагрузках. При этом если находясь в состоянии покоя человек может не придавать ей значения, то при подъеме по лестнице, походе в магазин или даже выполнении простых бытовых действий он ощущает тяжесть в конечностях, сильную слабость, учащенное сердцебиение и недостаток воздуха.

Кардиолог рассказал, что отличить обычную усталость от анемии поможет изучение внутренней стороны нижнего века и состояния ногтей. Бледно-розовая или почти белая слизистая, а также тусклые, тонкие ногтевые пластины с белыми пятнами или поперечными бороздками могут свидетельствовать о дефиците железа. При обычной усталости без анемии цвет слизистых оболочек и ногтей остается нормальным.

Подобные симптомы нельзя игнорировать. Врач призвал сдавать общий анализ крови не реже одного раза в полгода, особенно женщинам репродуктивного возраста и пожилым людям.

Эксперт по личному страхованию Росгосстраха Ольга Купцова до этого говорила, что во время плановых обследований врачи особенно часто выявляют сердечно-сосудистые нарушения, сахарный диабет второго типа, хронические заболевания печени и почек, а также некоторые виды онкозаболеваний — рак молочной железы, кишечника, кожи, шейки матки и предстательной железы.

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