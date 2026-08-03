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Общество

Врач назвал главные причины дефицита железа

Врач Лишин: недоедание может быть причиной дефицита железа
Shutterstock/FOTODOM

Одной из основных причин дефицита железа является недоедание, например, если человек вегетарианец или соблюдает диету, и железо не поступает в организм в достаточном количестве. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, причина может быть и генетической, когда элемент не усваивается из-за особенностей организма. Третий вариант – кровопотери, в том числе явные и скрытые, связанные с заболеваниями, например, миомой матки. Врач отметил, что перед борьбой с проблемой важно выяснить, какая из этих причин работает в каждом конкретном случае.

«Дефицит можно проверить только по анализам крови: обычно люди сдают общий клинический, где смотрят гемоглобин. Но если он в норме, это еще не значит, что с железом все в порядке, – просто нет анемии. Но может быть латентный, то есть скрытый, железодефицит», – пояснил Лишин.

Чтобы его выявить, нужно сдать дополнительные анализы: ферритин, сывороточное железо и общую железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС).

Терапевт «СМ-Клиника» Ирина Тихонова до этого рассказала «Газете.Ru», что анемия часто развивается постепенно, из-за чего многие люди долгое время не связывают первые симптомы с дефицитом гемоглобина или железа. Один из самых недооцененных признаков анемии — постоянная усталость, которая не проходит даже после отдыха.

Ранее врач перечислил скрытые признаки, которые указывают на анемию.

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