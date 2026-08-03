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Общество

Врач назвала лучшие варианты для замены кофе

Врач Чернышова: цикорий и какао помогут заменить кофе
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Цикорий является одним из лучших напитков для того, чтобы заменить кофе. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач, нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, они имеют схожий вкус, однако, альтернативный цикорий не оказывает выраженного воздействия на давление и нервную систему.

«Цикорий не обладает такими ободряющими свойствами, как кофе. Он немножко похож по вкусу и тоже содержит достаточно много полезных веществ. В принципе, против цикория я ничего не имею. Как альтернатива, как бы, чтобы сохранить ритуал», — сказала Чернышова.

Эксперт отметила, что многие пытаются заменить кофе чаем, однако, тут есть особенности. Так, зеленый чай также содержит кофеин, поэтому при большом количестве способен вызывать похожие эффекты. Среди них — перевозбуждение, повышение давления и сложности с засыпанием. Поэтому лучше выбирать травяные сборы. Помимо этого, хорошим вариантом врач назвала какао.

Клинический взрослый и детский нутрициолог Виктория Гришина до этого говорила, что привычка пить чай или кофе сразу после плотного приема пищи может препятствовать усвоению железа и негативно влиять на самочувствие. По словам специалиста, у многих современных людей есть дефицит железа, который приводит к снижению энергии и негативно влияет на работу мозга. Со временем такая проблема может вызвать анемию.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать кофе в магазине, если важен вкус.

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