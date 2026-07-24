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Россиянам объяснили, почему нельзя пить чай или кофе после еды

Нутрициолог Гришина: чай и кофе препятствуют усвоению железа в организме
Taras Grebinets/Shutterstock/FOTODOM

Привычка пить чай или кофе сразу после плотного приема пищи может препятствовать усвоению железа и негативно влиять на самочувствие. Об этом в беседе с Life.ru предупредила клинический взрослый и детский нутрициолог Виктория Гришина.

По словам специалиста, у многих современных людей есть дефицит железа, который приводит к снижению энергии и негативно влияет на работу мозга. Со временем такая проблема может вызвать анемию.

Нутрициолог объяснила, что железо не усваивается из-за полифенолов, содержащихся в чае и включающих в себя танины. В то же время в кофе есть полифенолы, которые содержат хлорогеновую кислоту. При этом танины в большом количестве находятся как в зеленом, так и в черном чае, что делает железо нерастворимым для усвоения кишечником.

Эксперт добавила, что ряд исследований показал, что эти напитки на 70-90% уменьшают усвоение негемового железа из чечевицы, фасоли и других бобовых, а также из гречки и киноа.

«Что помогает усвоению любого железа из пищи? Во-первых, продукты, содержащие витамин С (чай из шиповника без варки — рекордсмен по содержанию, болгарский перец, киви или цитрусовые) или В12 (печень и субпродукты, рыба, яйца), В9 (зелень, овощи, бобовые, брокколи), а также их добавки. Во-вторых, нормальный желчеотток и хорошая кислотность желудка на уровне физики тела. В-третьих, в каком состоянии находится кишечник, а именно микробиота. Чем разнообразнее и веселее условно полезные микроорганизмы, тем лучше», — предупредила она.

Для того чтобы не снижать эффективность пищи и добавок, рекомендуется разделять еду, препараты железа и чай или кофе. Эти напитки следует употреблять спустя 1,5-2 часа после приема пищи.

Ранее врач перечислил скрытые признаки, которые указывают на анемию.

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