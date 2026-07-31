Россиянам объяснили, как выбрать кофе в магазине, если важен вкус

Эксперт Генералова: «100% арабика» — не гарантия качества и вкуса кофе

Хороший кофе — не только вопрос вкуса. Не меньшее значение имеют качество зерна, свежесть и правильное хранение, рассказала «Газете.Ru» Елена Генералова, руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети «Пятёрочка».

Один из первых параметров, который стоит проверить, — дата обжарки и фасовки. Кофе поступает на полки в течение двух недель после производства.

«Если хотите почувствовать настоящий вкус, начните с простого — проверьте дату обжарки. Даже качественное зерно со временем теряет аромат», — говорит эксперт.

Перед покупкой осмотрите упаковку. Если она повреждена или потеряла герметичность, кофе быстрее теряет аромат. Дорогой продукт может оказаться менее выразительным, чем свежая правильно упакованная пачка.

На вкус влияют происхождение и обжарка. Африканский кофе отличается яркой кислотностью и фруктовыми нотами, латиноамериканский — более мягким и сбалансированным. Светлая обжарка подчеркивает ягодные и цветочные оттенки, темная делает напиток насыщенным, с шоколадными и ореховыми нотами.

Надпись «100% арабика» не всегда означает высокое качество. Хороший бленд может не уступать моносорту — все зависит от качества зерна и того, насколько удачно подобрана смесь.

После открытия упаковки зерно лучше пересыпать в герметичную емкость и убрать в сухое темное место. Молоть кофе стоит перед приготовлением — так напиток будет максимально ароматным.

«При контакте с кислородом зерно теряет эфирные масла, становится жестче, а напиток — менее насыщенным», — объясняет Генералова.

Способ приготовления тоже важен.

«Один и тот же кофе может раскрыться по-разному. В турке на плите и по-турецки на песке — это два разных вкуса», — говорит эксперт.

Универсального «лучшего» кофе не существует. Главное — понимать, какой вкус нравится именно вам, и выбирать свежее качественное зерно.

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