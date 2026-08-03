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Общество

Стало известно, какую температуру ждать в Москве на неделе

Синоптик Ильин: комфортная температура ожидается в Москве на неделе
Станислав Красильников/РИА Новости

На неделе с 3 августа в Москве ожидается комфортная температура воздуха, свежие воздушные массы снизят уровень жары. Об этом в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Что касается начала рабочей недели, то в Москве и Московской области ожидается теплая погода, не такая жаркая, как в [минувшие] выходные. Воздушные массы сменятся на более свежие. В понедельник и вторник ожидается +22...+27°C», — пояснил специалист.

По его словам, в среду и четверг, 5 и 6 августа, дневная температура в столице будет доходить до +24...+29°C. При этом наиболее низкие температуры ожидаются ближе к выходным, 8 и 9 августа, уточнил Ильин. Так, в субботу ожидается около +20...+25°C, заключил он.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил, что воскресенье, 2 августа, с температурой в +30,6°C стало самым жарким днем с начала этого года. Синоптик отметил, что лето наконец-то могло обогнать по температуре весну.

Леус напомнил, что в Древней Руси с Ильина дня, 2 августа, начиналась осень, хотя по календарю до нее было еще далеко. Дневная жара после этого праздника сходила на нет, ночью холодало, а утром бывали заморозки.

Ранее сообщалось, что август в РФ может быть теплее нормы.

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