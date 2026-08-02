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Общество

Воскресенье стало в Москве самым жарким днем года

Синоптик Леус: 2 августа стало в Москве самым жарким днем с начала года
Станислав Красильников/РИА Новости

Воскресенье с температурой в +30,6°C стало самым жарким днем с начала этого года, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что лето наконец-то могло обогнать по температуре весну.

«Воскресенье принесло в столицу шестой «тридцатник» (речь идет о температуре. — «газета.Ru») с начала года, теперь их по три у мая и у лета», — сообщил эксперт.

Леус напомнил, что в Древней Руси с Ильина дня, 2 августа, начиналась осень, хотя по календарю до нее было еще далеко. Дневная жара после этого праздника сходила на нет, ночью холодало, а утром бывали заморозки.

«Обновив максимум лета, погода продолжает меняться... — к 18 часам на западе и севере Подмосковья, стараниями атмосферного фронта, сформировались ливни и грозы», — заключил синоптик (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

До этого на некоторые районы столицы и Подмосковья обрушился ливень. Сильный дождь начался на севере города, а также в Балашихе. В некоторых районах была гроза. Из-за осадков улицы местами затопило, а видимость на дорогах ухудшилась.

Ранее на Земле началась первая магнитная буря августа.

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