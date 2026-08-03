Россиянам рассказали, как защититься от редкого вируса Бурбон

Репелленты помогут защититься от клещей и не заразиться вирусом Бурбон (редкой инфекцией, переносчиком которой являются собачьи клещи). Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, важно обрабатываться ими при походе в лес, а также выбирать длинные штаны и заправлять их в носки. На прогулку лучше надевать закрытую обувь, рубашку с длинным рукавом, а также платок или кепку. Врач также посоветовала осматривать себя каждые 20 минут.

«Нужно осматривать себя и тех, с кем идете в лес. Потому что клещ присасывается не сразу, у вас есть время, чтобы снять его с одежды или с кожи. Кроме того, от клещевого энцефалита есть прививка. Не нужно этим пренебрегать», — добавила Чернышова.

Накануне сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк подтвержден первый случай заражения редким вирусом Бурбон. Болезнь выявлена у 67-летнего жителя Лонг-Айленда Майкла Ларкина. Во время работ во дворе он обнаружил на ноге двух клещей Lone Star («звездочка» или «одинокая звезда»). Через некоторое время у зараженного развились сильные боли и слабость, его госпитализировали.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, угрожает ли россиянам вирус Бурбон, от которого нет вакцины.