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Общество

Москвичей предупредили о дожде

Синоптик Ильин: дождь ожидается в Москве 6 августа
Владимир Вяткин/РИА Новости

Во второй половине рабочей недели, которая началась с 3 августа, в Москве ожидаются небольшие дожди. Об этом в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, температура воздуха в течение недели будет комфортной, к выходным она составит +20...+25°C. Ночью в Московской области ожидается +13...+18°C, в Москве — +18...+20°C.

«По поводу дождей можно сказать следующее. До среды [, 5 августа] включительно обойдется без осадков, будет достаточно солнечно. В понедельник, вторник и среду ожидается переменная облачность. В четверг, 6 августа, местами пройдет небольшой дождь», — пояснил Ильин.

Синоптик добавил, что ветер в эти дни будет дуть с запада, с северо-запада, с севера. В понедельник и вторник порывы составят 5-10 метров в секунду, а после — будут слабеть.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил, что воскресенье, 2 августа, с температурой в +30,6°C стало самым жарким днем с начала этого года. Синоптик отметил, что лето наконец-то могло обогнать по температуре весну.

Леус напомнил, что в Древней Руси с Ильина дня, 2 августа, начиналась осень, хотя по календарю до нее было еще далеко. Дневная жара после этого праздника сходила на нет, ночью холодало, а утром бывали заморозки.

Ранее сообщалось, что август в РФ может быть теплее нормы.

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