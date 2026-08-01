«Сельхозпроизводитель пострадал»: на Урале бьют тревогу из-за потерь урожая после аномально дождливого лета

Аномально дождливое лето на Урале может оставить без урожая всю Свердловскую область, фермеры жалуются на болезни и кислородное голодание сельхозкультур, в частности опасаются неурожая любимого россиянами продукта — картошки. Об этом URA.ru рассказала руководитель Свердловской селекционной станции садоводства Татьяна Слепнева.

Она отметила, что нынешнее влажное уральское лето привело к тому, что многие сельхозкультуры начали гнить. Так, яблони болеют паршой, а вишни — коккомикозом, они уже массово теряют листья, а без листьев деревья не смогут подготовиться к зимовке и пропадут, рассказала Слепнева.

В перенасыщенной водой почве растениям не хватает кислорода: гниют томаты, картофель и лук, на полях с зерновыми стоит вода. Более того, на многих участках в огороды «выплывает» содержимое дачных туалетов и на жаре распространяются опасные микробы, что и без того ухудшает эпидемиологическую обстановку.

По словам специалистов, попытаться спасти культуры и применить какие бы то ни было «агрономические приемы» почти невозможно, и огородники начали раньше времени собирать урожай, чтобы получить хоть что-то.

Этим летом на Среднем Урале выпало рекордное количество осадков. К концу июня в Свердловской области был побит 40-летний рекорд. Аномальные ливни в ряде районов спровоцировали масштабный паводок, властям некоторых муниципалитетов пришлось ввести режим ЧС.

Ранее в Москве ввели//www.gazeta.ru/social/news/2026/08/01/29019589.shtml оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.