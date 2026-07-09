Женщину нашли без признаков жизни после группового изнасилования

В Индии двух мужчин задержали за групповое изнасилование и расправу над женщиной. Об этом сообщает News Arena India.

Как рассказал муж пострадавшей, днем он устроил застолье вместе с одним из подозреваемых и своей супругой. Они жили дома у ее родителей и там же устроили гостю прием.

В какой-то момент муж вышел из дома, и, так как он долго не возвращался жена отправилась на его поиски.

Когда женщина пропала, семья бросилась ее искать и обратилась в полицию. В последствии ее нашли в поле с травмами на шее и других частях туловища.

Предположительно, в момент, когда ее не было, гость вместе со знакомым жестоко надругался над пострадавшей и расправился с ней.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по нескольким статьям, с том числе и о сокрытии улик. Обоих подозреваемых задержали. Полицейские допрашивают их и проводят другие необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что колдун надругался над клиенткой и насильно женился, угрожая «черной магией».