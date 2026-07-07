Колдун надругался над клиенткой и насильно женился, угрожая «черной магией»

В Индии колдун насиловал клиентку и женился на ней

Колдуна арестовали в Индии за ряд преступлений, совершенных против одной женщины. Об этом сообщает Bhaskar Hindi.

О произошедшем стало известно после того, как женщина вместе со своей семьей обратилась в полицию и рассказала о насилии дома.

По данным издания, несколько лет назад у женщины была своя чайная лавка. Огорченная тем, что бизнес уже не приносит много прибыли, она обратилась к колдуну. Тот посоветовал поставить в заведении миску «освященного» риса и порошок из трав.

Когда женщина поняла, что дела не налаживаются, мужчина стал угрожать ей «серьезной опасностью» и черной магией, если у них не будет соития. Используя эту угрозу, колдун еще несколько раз насиловал пострадавшую и вскоре женился на ней несмотря на то, что у нее уже был супруг.

После свадьбы новый муж издевался над ней и жестоко пытал. За несколько дней до обращения в полицию он пытался расправиться и с женой, и с их годовалым ребенком. Пострадавшая смогла сбежать и рассказала семье о произошедшем.

В результате колдуна арестовали. Не исключается, что от его действий могли пострадать и другие семьи.

Ранее сообщалось, что брат изнасиловал сестру-подростка после возвращения из тюрьмы.