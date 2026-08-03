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Общество

Посол раскрыл число австрийцев, уехавших в Россию после указа о ценностях

Посол Грозов: около 50 австрийцев переехали в Россию из-за указа о ценностях
Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Посол России в Вене Андрей Грозов заявил в разговоре с РИА Новости, что около 50 австрийцев переехали в РФ по линии указа о традиционных ценностях.

По словам дипломата, в России наблюдается стабильный интерес к переезду в Россию именно со стороны жителей Австрии. Иностранцы выражают готовность приехать в страну по линии указа президента Владимира Путина от 19 августа 2024 года № 702 «Об оказании гуманитарной поддержке лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Грозов подчеркнул, что наибольшее количество обращений поступало непосредственно после вступления в силу этого документа.

В середине июня стало известно, что многодетная семья бывших военнослужащих армии США переехала в Россию. Супруги заявили о готовности принять православие. По данным проекта, пара пришла к выводу, что в России сохранились традиционный уклад, религиозная вера и семейные ценности. Эти обстоятельства стали ключевым мотивом для переезда.

Ранее в МИД России сообщили о росте интереса украинцев к жизни в РФ.

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