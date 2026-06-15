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Общество

Семья бывших военных США переехала в Россию и решила принять православие

Многодетная семья бывших военнослужащих армии США поселилась в Ростове Великом
Кадр из видео RT

Многодетная семья бывших военнослужащих армии США переехала в Россию. Супруги заявили о готовности принять православие. Они стали героями нового выпуска проекта «Семья — Россия».

Отмечается, что пара служила в американской армии. Супруги познакомились на службе. Они поженились удаленно — во время регистрации брака Джон-Карл находился в Ираке. Семья приняла католичество, но со временем разочаровалась в нем. По их мнению, слова Папы Римского и священников расходились с реальной жизнью.

Как рассказали авторы проекта, Джон-Карл и Марисса Квик приехали в Россию из США вместе с восемью детьми. По их словам, они продолжительное время искали место, где смогли бы растить детей в соответствии с христианскими ценностями.

По данным проекта, пара изучала православие и пришла к выводу, что в России сохранились традиционный уклад, религиозная вера и семейные ценности. Эти обстоятельства стали ключевым мотивом для переезда.

На текущий момент семья проживает в Ростове Великом. Они занимаются строительством дома. Супруги готовятся к принятию православия. У них восемь детей. Самой старшей, дочери, — 15 лет. Самому младшему, сыну, — меньше года.

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