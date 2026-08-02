Число пострадавших при взрыве газа во время свадьбы на Кавказе выросло

В Карачаево-Черкесии при взрыве газового баллона пострадали 11 человек

Число пострадавших при взрыве газового баллона на свадьбе в Карачаево-Черкесии увеличилось до 11, передает «Интерфакс» со ссылкой на полицию.

В правоохранительных органах региона уточнили, что шесть человек остаются в больницах. Еще пятерых врачи отпустили после оказания помощи.

2 августа в Усть-Джегутинском районе республики взорвался газовый баллон на летней кухне в частном доме. Изначально сообщалось о 10 пострадавших. По данным Telegram-канала 112, шестеро из них находились в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести. Трем пострадавшим медики помогли на месте.

Позднее стало известно, что в доме отмечали свадьбу. Telegram-канал Baza узнал, что празднования продолжались третий день. Женщины по традиции готовили хычины ( кавказские лепешки). Они жарили их на казане, а газовый баллон был рядом. Возможно, он детонировал из-за перегрева. Возгорания после взрыва не было. При детонации пострадали все родственницы со стороны жениха.

Ранее появились видео «урагана века» во время свадеб в Ростове-на-Дону.