В Приморье двое неизвестных в масках расстреляли пункт весогабаритного контроля. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток. Новости Сейчас».

По информации журналистов, инцидент произошел на трассе Раздольное — Хасан у поселка Бамбурово в Хасанском округе. О происшествии уведомили полицию. Ожидается, что оборудование будет отремонтировано в ближайшее время.

В июне в Нижегородской области гаишники обстреляли автомобиль Lada с человеком в салоне. По данным Telegram-канала Ni Mash, сначала пьяного мужчину хотели остановить с помощью громкоговорителя, а затем — огнестрелом. В результате у автомобиля мужчины спустило левую заднюю шину. Он припарковал подбитую «Гранту» на обочине и убежал от полицейских в лес, однако его почти сразу задержали.

В сентябре прошлого года жительница Красноярска обстреляла машину, окатившую ее водой из лужи, и получила условный срок.

Ранее четверо детей пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой под Астраханью.