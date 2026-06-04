«Получил пулю»: на видео попало, как водитель Lada попал под обстрел на трассе

Mash: водитель на Lada получил пулю в колесо, пока пытался скрыться от гаишников

В Нижегородской области гаишники обстреляли автомобиль Lada с человеком в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Сначала пьяного ездуна хотели остановить с помощью громкоговорителя, потом — огнестрелом. Так у мужчины спустило левую заднюю шину. Он припарковал подбитую «Гранту» на обочине и убежал от полицейских в лес, но недалеко — его почти сразу задержали», – говорится в публикации.

По данным канала, легковую машину увезли на спецстоянку. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении нарушителя.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее иномарка влетела в подъезд дома, из которого выходили женщина с ребенком.