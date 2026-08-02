Четверо детей пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой под Астраханью

Шесть человек госпитализировали после ДТП на трассе под Астраханью

Авария с микроавтобусом и легковым автомобилем произошла на трассе в Ахтубинском районе Астраханской области, травмы получили шесть человек, двое не выжили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление МВД России по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло в ночь на 2 августа на 131-м км автодороги Волгоград--Астрахань. По предварительным данным, водитель машины «ВАЗ 2115» допустил съезд авто на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом Daewoo. В результате водители обоих транспортных средств получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести, в их числе четверо несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, а также женщина и мужчина. Всех пострадавших госпитализировали.

Судя по опубликованным фото, обе машины получили настолько сильные повреждения, что не подлежат восстановлению.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе села Поголое Займище Ахтубинского района и что микроавтобусом управлял житель Москвы.

В конце июня на той же дороге произошло другое серьезное ДТП с двумя легковушками, в результате которого не выжили четыре человека.

Ранее дети получили травмы при столкновении двух трамваев в Улан-Удэ.