На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка получила условный срок за стрельбу по автомобилю, окатившему ее водой из лужи

В Красноярске женщина обстреляла автомобиль, который окатил ее водой из лужи
close
Depositphotos

Жительница Красноярска обстреляла машину, окатившую ее водой из лужи, и получила условный срок. Об этом сообщает УМВД по городу.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда женщина ехала в машине со своим знакомым. В какой-то момент другой автомобиль обогнал их, проехав по луже на большой скорости. Окно с этой стороны было открыто, поэтому пассажирку окатило водой. Женщина имела при себе пневматическое оружие и решила тут же наказать неаккуратного водителя, поэтому в следующее мгновение произвела в автомобиль обидчика несколько выстрелов.

Владелец транспортного средства подсчитал убытки, которые составили 100 тыс. рублей, и сообщил о произошедшем в полицию. Большую часть из суммы причиненного ущерба женщина возместила. Тем не менее против нее возбудили дело по ч.2 ст.213 «Хулиганство» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

На суде женщина заявила, что «сильно психанула», была признана виновной и получила наказание — 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее россиянина наказали за угрозы оппоненту зажигалкой, похожей на пистолете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами