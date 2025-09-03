Россиянка получила условный срок за стрельбу по автомобилю, окатившему ее водой из лужи

В Красноярске женщина обстреляла автомобиль, который окатил ее водой из лужи

Жительница Красноярска обстреляла машину, окатившую ее водой из лужи, и получила условный срок. Об этом сообщает УМВД по городу.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда женщина ехала в машине со своим знакомым. В какой-то момент другой автомобиль обогнал их, проехав по луже на большой скорости. Окно с этой стороны было открыто, поэтому пассажирку окатило водой. Женщина имела при себе пневматическое оружие и решила тут же наказать неаккуратного водителя, поэтому в следующее мгновение произвела в автомобиль обидчика несколько выстрелов.

Владелец транспортного средства подсчитал убытки, которые составили 100 тыс. рублей, и сообщил о произошедшем в полицию. Большую часть из суммы причиненного ущерба женщина возместила. Тем не менее против нее возбудили дело по ч.2 ст.213 «Хулиганство» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

На суде женщина заявила, что «сильно психанула», была признана виновной и получила наказание — 1,5 года лишения свободы условно.

