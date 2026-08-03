Академик рассказал о влиянии вредных привычек на продолжительность жизни

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал в разговоре с РИА Новости, что низкая физическая активность, алкоголь и курение могут сокращать продолжительность жизни.

По словам академика, лишь 20% продолжительности жизни человека зависят от качества здравоохранения, а 80% зависит от отношения к своему здоровью.

Онищенко отметил, что многие люди предпочитают проводить время с гаджетами, а не на прогулках. Он также призвал граждан осознанно относиться к повседневным привычкам и их последствиям.

24 июля доктор химических наук, академик РАН, вице-президент Российского союза производителей химических средств защиты растений Салис Каракотов рассказал в разговоре с kp.ru, что тему применения химии при выращивании растений демонизируют. По его словам, многие люди необоснованно боятся таких продуктов, несмотря на то, что они не вредят организму. Он при этом отметил, что их употребление не принесет и значительной пользы.

Ранее россиянам назвали продукты, которые опасно заказывать доставкой летом.